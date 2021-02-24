Son dakika haberleri | Pandemide gassalların zorlu mesaisi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Pandemide gassalların zorlu mesaisi

24.02.2021 09:16
Son dakika haberleri | Pandemide gassalların zorlu mesaisi

Son dakika haber... Pandemide gassalların zorlu mesaisiBOLU Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde görev yapan gassallar, herkesin korkarak baktığı cansız bedenleri yıkayıp kefenleyerek, defnedilmeye hazır hale getiriyor.

Pandemide gassalların zorlu mesaisi

BOLU Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde görev yapan gassallar, herkesin korkarak baktığı cansız bedenleri yıkayıp kefenleyerek, defnedilmeye hazır hale getiriyor. Pandemi sürecinde tedbirleri daha da sıkı hale getiren gassallar, koronavirüsten ölen kişilerin yıkama ve kefenleme işlemlerini özel kıyafetler ve N95 maske ile yapıyor.

Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı cenaze hizmetlerinde görev yapan gassallar Nimet Sarıdoğan, Elif Benli ve Nihat Benli, mobil cenaze yıkama aracı ile vefat eden kişilerin evlerine kadar giderek, cenazeyi defnedilmeye hazır hale getiriyor. Yaptıkları mesleğin pandemi süreci ile birlikte daha da zor hale geldiğini ifade eden gassallar, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenazelerini yıkarken de yoğun tedbirler alıyor.

5 yıldır gassallık yapan cenaze hizmetleri birimi sorumlusu Nihat Benli, "Gassallık, vatandaşların zor anlarında onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek için yaptığımız güzel bir meslek. 5 yıldır gassallık yapıyorum. 15 yıl cami imamlığı yaptım. Daha sonra kurum değiştirerek belediyeye geldim ve defin hizmetlerinde bulunuyorum. Mesleğin zorlukları var ama korkulacak bir durumu yok. Çünkü cenazeler, canlı insanlar kadar tehlikeli değiller" dedi

'KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER DE İSLAMİ USULLERE UYGUN KEFENLENİYOR'Nihat Benli, koronavirüsten yaşamını yitiren vatandaşları yıkarken koruyucu tedbirler aldıklarını belirterek, "Virüs, dünyada ve Türkiye'de ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Bu virüsün ne olduğunu kimse bilmiyordu. Önce teyemmüm ile yıkayıp, kefenleyip defin yapılması söylendi. Daha sonra o yazı değiştirildi. Bu işlemin İslami usullere uygun olmadığı, gerekli önlemler alınarak İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmesinin daha doğru olacağı belirtildi. Biz de o yazıya istinaden tedbirlerimizi aldık. Başımızı da kapatacak halde komple vücudumuza geçirdiğimiz koruyucu tulumlarımız var. N95 dediğimiz, daha koruyucu maske aldık. Siperlik aldık. Ayaklarımıza da koruyucu poşet geçirip, cenazelerimizi İslami usullere uygun şekilde yıkayıp kefenlemesini yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pandemide gassalların zorlu mesaisi - Son Dakika

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