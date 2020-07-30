Genç I·s¸ Adamları Dernegˆi (TÜGI·AD) Ankara S¸ubesi Bas¸kanı Zafer Yıldırım Kurban Bayramı nedeniyle bas¸ta TÜGI·AD ailesi olmak üzere tüm I·slam aleminin bayramını kutlayarak bir tebrik mesajı yayınladı. Bayram mesajında dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sürecinin getirdiği ekonomik durgunluğun artık geride kaldığını belirten Zafer Yıldırım, "Yaklas¸an Kurban Bayramının daha güzel günlerin müjdecisi oldugˆuna inanıyor, bu vesile ile bas¸ta TÜGI·AD ailesi olmak üzere, Kurban Bayramı'nın bütün I·slam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesini umuyoruz." dedi.

Kötü günlerin artık geride kaldıgˆına olan inançlarının is¸ dünyasında birlik ve beraberligˆin ne kadar önemli oldugˆunu gösterdiğini söyleyen Zafer Yıldırım, "Hos¸görü ve bereket anlamına gelen bayramlar birlikteligˆimizi pekis¸tirecek ve daha güzel günlere giden yolların önünü açacaktır. TÜGI·AD Ankara s¸ubesi her zaman oldugˆu gibi zor zamanlarda da is¸ dünyasının yanında olmaktan, zor günlerde bile sizinle birlikte çalıs¸maktan büyük bir mutluluk duymaktadır." diye konuştu.

"ARTIK GELECEGˆE UMUTLA BAKMANIN ZAMANIDIR"

Zafer Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: "Kurban Bayramına kavus¸mus¸ olmanın sevinci içerisinde, normale dönüs¸ sürecinin is¸ dünyasına olumlu bir yönde yansıyacagˆına olan inancımız tamdır. I·nsanlık tarih boyunca bas¸ına gelen musibetlerden güçlenerek kurtulmasını bilmis¸tir. I·s¸ dünyası da bu zor zamanları atlatacak, daha iyi is¸ler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bunu sagˆlamanın en kolay yolu bayramların özünde yatan birlik ve beraberlik anlayıs¸ını sürekli yas¸atmak, bu duyguyu hayatın her anında s¸iar edinmektir.

Geçtigˆimiz ayların is¸ dünyası üzerinde bıraktıgˆı etkiler yadsınamaz. Fakat, artık kötü günleri geride bırakmanın, gelecegˆe umutla bakmanın zamanıdır. Milletimiz yeni bir üretkenlik çagˆının gelmis¸ oldugˆunu bilmektedir ve ekonomik kalkınma adına çalıs¸maya hazırdır. I·s¸ dünyasına düs¸en görev bu ruhu canlı tutmak için her s¸eyi yapmak ve gelecegˆi ins¸a etmek için birlikte çalıs¸maktır. TÜGI·AD Ankara bu konuda üzerine düs¸en sorumlulugˆu almak için her zaman hazırdır. S¸ubemiz canla bas¸la çalıs¸maktan asla vazgeçmeyecek, bu zorlu zamanlarda is¸ dünyasının her zaman yanında olacaktır."

- Ankara