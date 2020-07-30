Son dakika haber... "Pandeminin getirdiği ekonomik durgunluk artık geride kaldı"

Kötü günlerin artık geride kaldıgˆına olan inançlarının is¸ dünyasında birlik ve beraberligˆin ne kadar önemli oldugˆunu gösterdiğini söyleyen Zafer Yıldırım, "Hos¸görü ve bereket anlamına gelen bayramlar birlikteligˆimizi pekis¸tirecek ve daha güzel günlere giden yolların önünü açacaktır. TÜGI·AD Ankara s¸ubesi her zaman oldugˆu gibi zor zamanlarda da is¸ dünyasının yanında olmaktan, zor günlerde bile sizinle birlikte çalıs¸maktan büyük bir mutluluk duymaktadır." diye konuştu.
"ARTIK GELECEGˆE UMUTLA BAKMANIN ZAMANIDIR"
Zafer Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: "Kurban Bayramına kavus¸mus¸ olmanın sevinci içerisinde, normale dönüs¸ sürecinin is¸ dünyasına olumlu bir yönde yansıyacagˆına olan inancımız tamdır. I·nsanlık tarih boyunca bas¸ına gelen musibetlerden güçlenerek kurtulmasını bilmis¸tir. I·s¸ dünyası da bu zor zamanları atlatacak, daha iyi is¸ler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bunu sagˆlamanın en kolay yolu bayramların özünde yatan birlik ve beraberlik anlayıs¸ını sürekli yas¸atmak, bu duyguyu hayatın her anında s¸iar edinmektir.
Geçtigˆimiz ayların is¸ dünyası üzerinde bıraktıgˆı etkiler yadsınamaz. Fakat, artık kötü günleri geride bırakmanın, gelecegˆe umutla bakmanın zamanıdır. Milletimiz yeni bir üretkenlik çagˆının gelmis¸ oldugˆunu bilmektedir ve ekonomik kalkınma adına çalıs¸maya hazırdır. I·s¸ dünyasına düs¸en görev bu ruhu canlı tutmak için her s¸eyi yapmak ve gelecegˆi ins¸a etmek için birlikte çalıs¸maktır. TÜGI·AD Ankara bu konuda üzerine düs¸en sorumlulugˆu almak için her zaman hazırdır. S¸ubemiz canla bas¸la çalıs¸maktan asla vazgeçmeyecek, bu zorlu zamanlarda is¸ dünyasının her zaman yanında olacaktır."