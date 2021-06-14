Üye Girişi
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu

14.06.2021 11:41

Son dakika haberleri... Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi dönemine rağmen İstanbul'da 8'inci...

Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri pandemi dönemine rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini Beylikdüzü Beykent'te dev organizasyonla açtı. Açılışta otizmli çocuklar şeref konuğu olarak ağırlandı.

Diyarbakır'da yarım asra yakın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul'da 8'inci şubesini görkemli bir şekilde açtı. Açılışın şeref konuğu ise Gelişim Otizm Akademisi öğrencileri ve eğitmenleri oldu. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı'nın torunu için otizm okulu bulamayınca yaptığı dev yatırımla otizmli bireylerin eğitim alabileceği ABA Kliniği atığını ve bununla da yetinmeyip otizmli öğrencilere burs verdiğini öğrenen Gelişim Otizm Akademisi yaşam lideri İstek Kaynarca, Hacıbaba Pastaneleri yönetimini İstanbul'da yalnız bırakmadı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı otizmli öğrenciler ile ilgili İstanbul ve Diyarbakır arasında köprü oluşturacaklarını, destekleme konusunda yan yana olacaklarını aktardı.

Gelişim Otizm Akademisi yaşam lideri İstek Kaynarca, açılışta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kaynarca, "Yılmaz beyi ben ABA Kliniği takip ederken tanıdım, kendisinin yönetici kuruculardan olduğu öğrendim. Sonrasında kendisiyle sosyal medyada iletişim kurarak okulumuza davet ettim. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı, İstanbul'a geldiğinde uğrayacağını söyledi. Açılışa davet etti, biz de çocuklarımızla birlikte açılışa katıldık. Ben çok mutlu oldum, her zaman arkamızda olacağını iletti. Otizmli çocuklarla 12 yıldır çalışan bir öğretmenim, çocuklarla ilk tanıştığımda onların bizlere ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu, bu çocuklara neler yapabileceğimi hep kendime sordum. Buradan bizim çocuklarımız için herkese sesleniyorum, sevin el açın, onları lütfen dışlamayın, onlarda bizim gibi kendilerini ifade edebiliyorlar. Sizler onları dışlayıp erteledikçe, aileleri ve hayatta onları erteliyor. Ailelerin psikolojisi bozuluyor onlar ertelenince. Onlar hepimizin çocukları" dedi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu ve ABA Klinik Kurucu Başkanı Yılmaz Elaldı, gelen otizmli çocukların kendilerinin şeref konukları olduğunu ve torunu Osman'ın gönül arkadaşları olduğunu vurguladı. Elaldı, "Bu tablo bizi çok mutlu etti. Bu özel çocuklarımız için nasip olursa Türkiye'dekilerine el atalım. İstek hanım da bu işe gönüllü olarak el atanlardan, kendisiyle tanıştığıma memnun oldum. Torunum Osman'ın gönül arkadaşları burada. Baş ve şeref konuklarımız, kim gelirse gelsin asıl şeref konuklarımız onlar" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu
Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu

Diyarbakır, İstanbul, Beykent, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu 13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım 13:26 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı 12:47 Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 12:26 Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 11:45 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum 11:41 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi 11:21 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı

Son Dakika Haberleri
13:49 Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı!
13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı! Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı!         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu         
13:22
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz         
11:53
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli         
11:36
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Pandemiye rağmen İstanbul'da 8'inci şubesini açan Hacıbaba Pastaneleri'nin şeref konuğu otizmli çocuklar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement