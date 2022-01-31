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Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü

31.01.2022 21:17

Son dakika haberine göre - Paraguay'da festivale silahlı saldırı: 2 ölü Paraguay'da gerçekleştirilen Jaumina müzik festivaline düzenlenen silah saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

- Paraguay'da festivale silahlı saldırı: 2 ölü

ASUNCİON - Paraguay'da gerçekleştirilen Jaumina müzik festivaline düzenlenen silah saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki Jose Asuncion Flores Amfi Tiyatrosunda düzenlenen Jaumina Festivaline silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerden birinin Paraguay'daki Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivn Torres'in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda olduğu açıklandı. Olayda hayatını kaybeden ikinci kişinin ise henüz kimlik tespiti yapılamadı.

Paraguay Sağlık Bakanlığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Saldırının ardından festivale ara verildi.

Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Paraguay'da Festivale Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
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