Son dakika haberleri! Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, itfaiyecileri ziyaret etti

05.07.2022 14:13

Son dakika haberleri... Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, "Paraguaylı itfaiyecilerle Trabzonlu itfaiyeciler arasındaki ilişkiyi de artırmayı planlıyoruz.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, "Paraguaylı itfaiyecilerle Trabzonlu itfaiyeciler arasındaki ilişkiyi de artırmayı planlıyoruz." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Valdez, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Şube Müdürü İdris Abanoz ile görüşen Valdez, itfaiye personelinin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı.

Valdez, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paraguay'ı ziyaretinin ardından hem kendi ülkelerinde hem de Türkiye'de büyükelçiliklerin açıldığını söyledi.

Bu sayede Türkiye'yi tanımaya başladıklarını belirten Valdez, "Diplomatik ve ekonomik anlamda iki ülke arasında çok iyi bir ilişki olduğunu söyleyebilirim. Ekonomik anlamda baktığımızda son yıllarda ticaret de çok fazla arttı. Şu anda da kültürel anlamda bir ilişki geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bizim için asıl önemli olan insanlar arasındaki iletişim." diye konuştu.

Türk ve Paraguaylı itfaiyeciler arasında değişim yapılacak

Valdez, Trabzon programları kapsamında itfaiyecileri ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Şehirler arasında olabildiğince iyi bir iletişim kurmak istiyoruz ve aynı zamanda Paraguaylı itfaiyecilerle Trabzonlu itfaiyeciler arasındaki ilişkiyi de artırmayı planlıyoruz. Ben Paraguay gönüllü itfaiyeciliğinin kurucularındanım. Dünyadaki neredeyse tüm ülkelerle iletişim halindeyiz. Bunu şehirler arası seviyede yapıyoruz. Bizim de burada Trabzon'da olduğu gibi ulusal anlamda bir organizasyonumuz mevcut. Türk ve Paraguaylı itfaiyeciler arasında bir değişim yapmayı düşünüyoruz."

Trabzon'da iki günlük ziyaretinde il protokolü ve iş adamlarıyla görüşerek turizm ve kültürel ilişkileri ele alacağını anlatan Valdez, "Trabzon Paraguay'da çok tanınmış bir yer çünkü orada çok önemli bir temsilcisi var. Oscar Cardozo, daha önce Trabzonspor'da forma giymişti. Paraguay'da 7 milyon nüfusa sahibiz ve herkes onu tanıyor. Kendisi Paraguay'da, Trabzon'daki hayatını çok özlediğini anlatmaktadır. Gelip burada yaşamak istediğinden bahsediyor." ifadelerine yer verdi.

Valdez, Trabzon'un tarih açısından da önemli bir şehir konumunda olduğunu vurgulayarak, "Tüm insanlık tarihi için çok önemli olduğunu söylememiz mümkün. Biz küçüklükten beri tarih kitaplarımızda dünya tarihini okuruz ve burayla alakalı birçok okumamız mevcuttur. Aynı zamanda Atatürk Köşkü'nü de ziyaret etmek istiyorum. Atatürk'ün Türkiye'de gittiği her yeri takip ederek, tarihi yerleri tek tek ziyaret ediyorum. Burada olmak tarih kitabının içerisinde yaşamak gibi diyebilirim." dedi.

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Kaynak: AA

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