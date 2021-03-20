Son dakika haber: Paralimpik atletler, Tunus'ta 8 madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: Paralimpik atletler, Tunus'ta 8 madalya kazandı

20.03.2021 23:47
Son dakika haber: Paralimpik atletler, Tunus'ta 8 madalya kazandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Paralimpik Atletizm Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci serisini 8 madalyayla tamamladı.

Paralimpik Atletizm Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci serisini 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tunus'taki Rades Atletizm Stadı'nda düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci serisi sona erdi.

Türkiye, organizasyonu erkeklerde birer altın, gümüş ve bronz, kadınlarda ise 3 altın, 2 gümüş madalyayla kapattı.

Abdullah Ilgaz, T46/47 kategorisi erkekler yüksek atlama finalinde 1.90 metrelik derecesiyle altın madalya elde etti. Bu sonuçla ikinci kez paralimpik A barajını geçen milli sporcunun Tokyo Paralimpik Oyunları için kota hakkı, 1 Nisan'da açıklanacak dünya sıralamasının ardından netleşecek.

Aynı kategoride yarışan milli sporcu Gökhan Akın ise 1.50 metrelik atlayışıyla üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.

Tarık Taha Buyrukoğlu, T42/44/64 kategorisi erkekler yüksek atlamada 1.82'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

Kadınlarda 3 altın, 2 gümüş madalya

Kadınlar T53/54 kategorisi 100 ve 400 metre finallerinde ise milli sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet kürsüde birlikte yer aldı.

100 metre finalinde Zübeyde 18.41'lik derecesiyle birinci olarak altın, Zeynep 20.87'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 400 metre finalinde ise Zübeyde 1.03.37'lik derecesiyle birincilik elde ederek altın, Zeynep 1.10.22'lik derecesiyle ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Organizasyonda daha önce Hamide Doğangün, T53 kategorisi kadınlar 800 metrede altın madalya elde etmişti. Aynı kategoride ikinci olan Zeynep Acet'in gümüş madalyası katılımın az olması nedeniyle iptal edildi.

Grand Prix, Atletizm, Milli, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Paralimpik atletler, Tunus'ta 8 madalya kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti ABD'de F-35 fiyaskosu gündemden düşmüyor: Bu uçakları güncellemenin maliyeti 2 milyar dolar arttı Kayserispor, teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi Jose Mourinho, Tottenham'dan kovulması durumunda 40 milyon euro tazminat alacak Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi         
23:52
Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım eden şahıs, CHP'li çıktı Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım eden şahıs, CHP'li çıktı         
23:43
Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar         
23:20
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı         
21:53
Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı         
20:32
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgar düşürmüş Uçağa binerken üst üste 3 kez yere kapaklanan Biden'ı rüzgar düşürmüş         
17:25
Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu         
15:53
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 00:12:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Paralimpik atletler, Tunus'ta 8 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei