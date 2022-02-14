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Son dakika haber | Paris'te polise bıçakla saldıran kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber | Paris'te polise bıçakla saldıran kişi etkisiz hale getirildi

14.02.2022 11:07
Son dakika haber | Paris'te polise bıçakla saldıran kişi etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçakla saldıran kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris'teki Kuzey Tren garında yerel saatle 07.00 civarında bıçaklı bir kişinin polise saldırdığını belirtti.

Darmanin, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, RMC radyosunda yaptığı açıklamada, olayı şu an terör saldırısı olarak değerlendirmediklerini bildirdi.

Fransız basınındaki haberlerde, polisin saldırganı etkisiz hale getirmeden önce birçok kez bıçağı elinden bırakma uyarısında bulunduğu ifade edildi. Bıçağın 30 santimetre uzunluğunda olduğu ve üzerinde polise hakaret içeren yazının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Paris'te polise bıçakla saldıran kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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