Son dakika haber: Paris'te Senegalli öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te kaybolan Senegalli öğrenci için savcılık ve adli polis birimince soruşturma açıldığı bildirildi.

"20minutes.fr" internet sitesinin haberine göre, Senegal'de 2018 ve 2019'da ülkenin en başarılı öğrencisi seçilen, eğitimine Fransa'da devam eden Diary Sow'dan 1 haftadır haber alınamaması üzerine Senegal'in Paris Konsolosluğu harekete geçti.

Konsolosluğun başvurusu üzerine savcılık ile adli polis ekipleri Paris'in 13. Bölgesi'nde kalan ve 4 Ocak'tan beri haber alınamayan 20 yaşındaki kız öğrencinin bulunması için soruşturma başlattı.

Paris'teki Louis-le-Grand Lisesinde bilimsel hazırlık okuyan 20 yaşındaki Diary Sow'dan haber alınmaması üzerine ailesi ve arkadaşları sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vermişti.

"Diary Sow'u bulalım" etiketiyle başlatılan arama çalışmalarına Fransa'da Eğitim Gören Senegalli Öğrenciler Derneği de Paris'ten destek vererek Sow'un bulunması için ilan dağıtmıştı.

Ülkesi Senegal'de tanınan Sow, her yıl en başarılı lise öğrencisini seçmek için düzenlenen "Yılın Öğrencisi" yarışmasını 2018 ve 2019'da kazanmıştı.