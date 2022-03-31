Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

31.03.2022 19:10
Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türk mahallesinde yer alan bir apartmanda çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türk mahallesinde yer alan bir apartmanda çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Türk mahallesi olarak bilenen 10'uncu bölgedeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangının, yerel saatle 16.00 sularında apartmanın 5'inci katında bulunan dairede çıktığı ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. 50 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtilen yangının, apartmanda bulunan diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü açıklandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - PARİS

Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı
Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı
Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı
Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

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Yangın, Fransa, Paris, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika
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