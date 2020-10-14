Son dakika haber: Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Son dakika haber: Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

14.10.2020 21:53
Son dakika haber: Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Macron, TF1 ve France 2'nin canlı yayın programında Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Salgınla ilgili durumun endişe verici olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Macron, salgında ikinci dalganın yaşandığını bildirdi.

Macron, virüsün artık her yaş kategorisinde yayıldığını ve herkes için tehlikeli olduğunu belirtti.

Ülkede her gün 200 yeni hastanın yoğun bakımda tedaviye alındığını, yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Macron, salgının yayılmasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Macron, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 17 Ekim itibarıyla 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Emmanuel Macron, bu yasağa uymayanlara 135 avro para cezası kesileceğini, bu kuralı birkaç kez ihlal edenlere ise 1500 avro para cezası verileceğini belirtti.

Uygulama kapsamında sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkılmasına izin verileceğini ifade eden Macron, şehirler arası dolaşımın serbest olduğu bilgisini paylaştı.

Bu uygulama nedeniyle olumsuz etkilenecek bazı sektörlere yardımlarda bulunacaklarını aktaran Macron, Fransızların Kovid-19 tedbirlerine sıkı şekilde uymasının ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesinin önemine işaret etti.

Macron, gelecek yılın yazına kadar bu virüsle birlikte yaşanacağını söyledi.

Sağlık alanında OHAL

Diğer yandan, hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi.

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. OHAL kapsamında aynı zamanda salgından etkilenen şirketlere mali yardım yapılıyor.

Fransa'da martta da 2 ay süreliğine sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Fransa, Paris, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir İki çocuğuyla evine giden baba, sokak ortasında kurşunlandı Üniversitelerde 3 haftalık sürecin sonucuna göre yüz yüze eğitim kararı verilecek Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi
Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren genç, intihar etti Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren genç, intihar etti         
21:30
Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor         
21:17
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Türk Telekom'daki kritik mücadele başladı! Canlı anlatım Türk Telekom'daki kritik mücadele başladı! Canlı anlatım         
20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor         
19:45
Kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavga, hastanede son buldu Kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavga, hastanede son buldu         
19:14
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 22:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei