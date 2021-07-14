Son dakika haber... PARK ETTİĞİ MİNİBÜSÜNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ANTALYA'da Ramazan Horzum (55), dinlenmek için park ettiği minibüsünde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Necdet Adalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Marketlere yumurta pazarladığı belirtilen Ramazan Horzum, dinlenmek için 07 DCU 83 plakalı minibüsünü bir parkın kenarına park etti. Minibüsü kontrol eden arkadaşları, Horzum'un hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Horzum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kapısını açtıkları araç içindeki cesedin görünmemesi için ekip otosuyla perdeleme yaptı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ramazan Horzum'un cansız bedeni, otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle bölgeye gelen Horzum'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.