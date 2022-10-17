DİYARBAKIR'da park halindeki 2 otomobilin 2 kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin üzerine tiner döküp ateşe verdi. Otomobiller alev alırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.
Polis, otomobilleri ateşe verirken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika