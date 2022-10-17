PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA

17.10.2022 15:01

DİYARBAKIR'da park halindeki 2 otomobilin 2 kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da park halindeki 2 otomobilin 2 kişi tarafından tiner dökülerek ateşe verilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki 2 otomobilin üzerine tiner döküp ateşe verdi. Otomobiller alev alırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, otomobilleri ateşe verirken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN KUNDAKLANMA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement