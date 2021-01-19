Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu

Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu
Son Güncelleme: 19.01.2021 10:21

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Nurettin Avcı (50), yol kenarına park ettiği aracında ölü bulundu.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Nurettin Avcı (50), yol kenarına park ettiği aracında ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama firması sahibi Nurettin Avcı, mahalleli tarafından, yol kenarında park halindeki aracında sürücü koltuğunda hareketsiz bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Avcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Havza Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Vezirköprü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Park halindeki aracında ölü bulundu - Son Dakika
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