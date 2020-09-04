Son dakika haber... Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi - Son Dakika

Kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Olay, gece saatlerinde Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokakta meydana geldi. Yaşar B'ye ait 38 GD 187 plakalı kamyonet evinin önünde park halindeyken biranda alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından yangına müdahale edilerek, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, adrese gelen ekipler mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu.

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan yangın zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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