Son dakika haber! Park halindeki otomobilden yükselen duman paniğe neden oldu - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde park halinde olan 80 DS 142 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobilin duman çıkan motor kısmına müdahale etti. Motor kısmında çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürülürken dumanların yükselmesi nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Dumanların elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken aracın motor kısmı kullanılmaz hale geldi. - OSMANİYE