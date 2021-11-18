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Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ

18.11.2021 10:25

Son dakika haberi: KÜTAHYA'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

KÜTAHYA'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Gaybiefendi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'nin üstündeki alanda park halinde bulunan otomobilde, gece saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında otomobilde yaşanan patlama korkuttu.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ
Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yıldırım Beyazıt, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: PARK HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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