Son dakika haber: 'Park' kavgasında komşusunu öldüren emekli astsubay tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, bina önüne park nedeniyle çıkan kavgada Adem Ateş'i (38) tabancayla vurarak öldüren komşusu emekli astsubay Kemal Yıldırım, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay Kemal Yıldırım arasında bina önüne araç park etme anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce emekli astsubay Kemal Yıldırım, komşusu Adem Ateş'i tabancayla ateş edip, yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ateş'i Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve ikiz çocuk babası Ateş, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Öte yandan, cinayet şüphelisi komşu Kemal Yıldırım saklandığı evinde, polis tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kemal Yıldırım tutuklandı.