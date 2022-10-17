Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

17.10.2022 23:21

Diyarbakır'da parkta otururken üzerlerine gelen top gelmesi sebebiyle 2 grup arasında bıçaklı kavga çıktı. 19 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, aralarındaki 14 yaşındaki bir çocuk tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürüyor.

Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda park içerisinde iki grup arasında atılan top nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Fikri Can Geçer, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geçer'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4'Ü SERBEST BIRAKILDI, 1'İ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan yaşları küçük 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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