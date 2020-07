Son dakika haber: Parkta gömülü bulunan et parçası polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Parkta gömülü bulunan et parçası polisi harekete geçirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir parkta gömülü olarak bulunan et parçası polisi hareket geçirdi. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesinde bulunan Tüfekçi Yusuf Parkında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park içerisinde yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Parka gelen polis yaptığı araştırma sonucu bir ağacın dibine gömülmüş et parçasını buldu. Gömüldüğü yerden çıkartılan et parçasının bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yapan ekipler başka bir parçaya rastlamadı. Et üzerinde yapılan incelemede ise parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri poşete koydukları et parçasını olay yerinden götürdü.