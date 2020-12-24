Son dakika haber: Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

BOLU'da, parkta yürüyen M.C.'yi (24) bıçaklayan Zeki Kaya (23) polis tarafından yakalandı. Olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen Kaya, genç kızı tanımadığını, ne yaptığını bilmediğini iddia etti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan M.C.'yi, yanına yaklaşan bir kişi, ekmek bıçağı ile bacağından ve ellerinden bıçakladı. Çevredekilerin genç kıza yardıma koştuğu sırada, saldırgan ekmek bıçağını olay yerine atıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri M.C.'ye ilk müdahalede bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Bacak ve ellerinden yaralanan genç kız tedavisinin ardından taburcu oldu. Genç kız, ifadesinde saldırganı tanımadığını söyledi.