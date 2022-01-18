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Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi - Son Dakika

Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi

18.01.2022 15:39
Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da Mehmet Demirtaş'ın (18), parkta çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, tahliyelerini istedi.

KONYA'da Mehmet Demirtaş'ın (18), parkta çıkan kavgada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, tahliyelerini istedi.

Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'nde oturan, sanayide bir firmada çalışan Ramazan Şaplak (20), 25 Ekim 2020 günü kız arkadaşıyla parkta bilinmeyen nedenle tartıştı. Durumu fark eden Mehmet Demirtaş ve yanındaki arkadaşları Ramazan Şaplak'a tepki gösterdi. Şaplak, kız arkadaşını yanından uzaklaştırdıktan sonra Mehmet Demirtaş ve arkadaşlarının yanına geldi. Çıkan kavgada Mehmet Demirtaş ve arkadaşları, Ramazan Şaplak'ı dövüp, bölgeden ayrıldı.

Mehmet Demirtaş ve 5 arkadaşı aynı mahallede oturduklarını öğrendikleri Ramazan Şaplak'ı barışmak için aynı gün saat 21.30 sıralarında parka çağırdı. Şaplak da arkadaşları Mustafa Dereli, Furkan Eryiğit ve Melih Eryiğit'i yanına alıp parka gitti. Burada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Dereli, havaya ateş edip tüfeği yere attı. Ramazan Şaplak da yerden aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Demirtaş, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Olayın ardından Ramazan Şaplak, Mustafa Dereli, Furkan Eryiğit ve Melih Eryiğit gözaltına alındı. Şüphelilerden Melih Eryiğit, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ'Kasten öldürme' suçundan haklarında dava açılan 3 sanığın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Dereli, Ramazan Şaplak ve Furkan Eryiğit, SEGBİS yöntemiyle katıldı.Mahkemede tanık olarak dinlenen Emrullah Kuyucak, "Olay günü kuaförde oturuyorduk. Daha sonra Ramazan geldi, diğerleriyle çıkınca sorun olduğunu anlayıp ben de peşlerinden gittim. Mehmet ile buluştuk. Konuşurken tartışma çıktı. Mustafa Dereli, yanındaki tüfekle havaya bir el ateş edip tüfeği yere attı. Ramazan da yerdeki tüfeği alıp kaçmaya çalışırken rastgele ateş etti. Ramazan, tekrar tüfeği doldurduğunu görünce ben de oradan uzaklaştım" diye konuştu.Sanıklardan Mustafa Dereli ise, "Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Furkan Eryiğit ise "Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Tüfeği kullandığı öne sürülen Ramazan Şaplak da, "Tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Kız arkadaşımın dinlenmesi mahkemenizin takdirinde. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.


Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi
Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi
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Mehmet Demirtaş, Konya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Parktaki kavgada Mehmet'i tüfekle öldüren sanıklar, tahliye istedi - Son Dakika
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