Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşaliman Adası'nda meydana gelen yangında 3 ev ve 1 samanlık yandı.

Edinilen bilgiye göre; Paşalimanı Adası'nda yer alan bir evde çatı onarım çalışmaları devam ederken saat 11.00 sularında çatıdan alevler yükselmeye başladı. Alevler 2 eve daha sıçrarken, 3 evin çatısı ile içinde 3-4 ton civarında arpa ile bin balya samanın bulunduğu samanlık yanarak küle döndü. Osman Akagündüz'e ait olduğu öğrenilen konutların, değişik kişilere kiralandığı, yangının konutlarda devam eden çatı çalışması sırasında çıktığı iddia edildi. - BALIKESİR