Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

11.12.2020 08:58

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak giden 3 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak giden 3 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kendilerini görüntüleyen kişinin gençlere 'tehlikeli değil mi' sorusuna rağmen gençler, aldırış etmeyerek yolculuklarına devam etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile tutunan patenli 3 genç tehlikeye aldırış etmeyen yolculuk yaptı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu gören bir vatandaş ise 'tehlikeli değil mi' diye sorarken gençler, aldırış etmedi. Bir süre otomobile tutunarak devam eden gençler otomobilin yavaşlamasının ardından kaldırıma çıkarak yollarına devam etti.

3 gencin otomobile tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, vicdan azabına dayanamayıp intihar etti ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor Masumlar Apartmanı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin annesiyle olan sırrı ortaya çıkıyor         
07:32
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 09:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei