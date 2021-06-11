Son dakika haber... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

KOCAELİ'de, patenli 3 gencin kamyonun arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gebze'de patenli 3 genç, kamyonun arkasına tutunarak, tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeye başladı. Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yan yolda ilerleyen kamyon, yol ayrımında D-100 yoluna girdi. Patencilerden 2'si, yol ayrımında araca tutunmayı bırakırken, diğeri ise D-100 yolunda da tehlikeli yolculuğu devam ettirdi. Bir sürücü, gençlerin canlarını hiçe saydıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, tepki gösterdi.