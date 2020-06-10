Son dakika haber | Patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Son dakika haberi: Bolu'da, alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldan düşen asfalt parçasının patlattığı doğalgaz borusu gürültüyle uyanan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bolu'da, alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldan düşen asfalt parçasının patlattığı doğalgaz borusu gürültüyle uyanan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay, saat 00.15 sıralarında Borazanlar mahallesi Gelincik sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldaki büyük bir asfalt parçası doğalgaz hattının geçtiği borunun üzerine düştü. Asfaltın düştüğü borunun büyük bir gürültüyle patlaması üzerine sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı. Patlayan doğalgaz borusunda yoğun sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve doğalgaz acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, doğalgaz hattını keserek sızıntıyı önledi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, doğalgaz borusunun patladığı yere gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından doğalgaz acil ve belediye yetkilileri kazıyı yapan müteahhit firma hakkında tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. (Faruk Çidem/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı