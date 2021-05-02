Evde patlama: 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da 1'i çocuk 3 kişi evde meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Yaralılardan birinin olaydan 30 dakika önce fotoğraf çektirip, "Bu fotoğrafı ben ölürsem sosyal medyada paylaş" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1491 Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Şenol Sarıhan'ı (35) eşi Kezban Sarıhan bir süre önce terk etti. Bugün de Şenol Sarıhan'ın arkadaşı Ferdi K. onu ziyaretine geldi. İki arkadaş evde patlayıcı ile uğraşırken patlama meydana geldi. Evde bulunan Şenol Sarıhan'ın oğlu Emirhan Sarıhan ile birlikte 3 kişi yaralandı. Sarıhan'ın diğer çocuğu ise aynı odada olmadığı için şans eseri yaralanmadı. Patlama sonrası evde büyük hasar meydana geldi. Evin bütün camları kırılırken patlamanın olduğu odadaki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şenol Sarıhan'ın ise olaydan yaklaşık 30 dakika önce evinin bahçesinde fotoğraf çektirip "Bu fotoğrafı ben ölürsem sosyal medyada paylaşın" dediği öğrenildi.

Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA