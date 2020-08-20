Son dakika haber! Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu - Son Dakika

Son dakika haber! Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda işletme sahibi ile DJ'lik yapan kişi arasında çıkan kavgada ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda işletme sahibi ile DJ'lik yapan kişi arasında çıkan kavgada ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Tüfekle rastgele ateş açan DJ ile ağabeyi gözaltına alınmamak için direnince polise zor anlar yaşattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki bir barda meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan bara cezai işlem uyguladı. Bunun üzeri bar sahibi C.B. (33), çalışanı DJ'lik yapan C.D.(25) ile tartışmaya başladı. Mekanı terk eden C.D. eve giderek durumu ağabeyi Ayberk D.'ye (29) anlattı. Daha sonra 2 kardeş ellerinde ruhsatsız av tüfeğiyle gelerek rastgele ateş açtı. O esnada mekanda bulunan saçmaların isabet ettiği Şahin B. ayağından hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şahıslar gözaltına alınmamak için polise direndi

Olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde av tüfeği olan C.D. ile Ayberk D.'ye teslim olması için ikazda bulundu. Şüphelilerden Ayberk D. polise direnerek 1 el rastgele ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de uyarı amaçlı hava ateş açtı. Şahısların polise direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen C.D. ve Ayberk D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. serbest kalırken, ağabeyi Ayberk D. ise sulh ceza hakimliğince 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 19:21

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu - Son Dakika
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