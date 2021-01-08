Son dakika haber... PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kumsar'dan depreme ilişkin açıklama - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, kentte gece saatlerinde yaşanan depremlerin bu konuda hazırlıklı olunması gerçeğini bir kez daha gündeme getirdiğini belirtti.

Sabaha karşı merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan büyüklükleri 3 ile 3.7 arasındaki depremlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu depremlerin bölge için doğal olduğunu belirtti.

Hafif büyüklükteki bu depremler için tedirgin olunacak bir durumun olmadığını dile getiren Prof. Kumsar, şunları söyledi:

"Bu bölge bu tür depremleri, daha büyüklerini her zaman yaşamaya hazır. Önemli olan meydana gelecek depremler karşısında ilimizin buna her türlü altyapı ile hazır hale gelmesi. Denizli'nin maksimum 6,8 büyüklüğüne yakın depremleri yaşama ihtimali var. Böyle bir depreme hazır hale gelmemiz için kentin bütün bireyleriyle, bütün birimleriyle bir arada işbirliği içerisinde çalışmak gerekiyor. Bunun en temeli de zemin etüdü çalışmalarının, jeoloji, jeofizik çalışmalarının en temelde oluşturulması gerekiyor ki bu çalışmalar üzerine bir kent inşa edilsin, kentin sağlıklı yapılaşması sağlansın. Onun için yerel yönetimlerin, ilgili kamu kuruluşlarının, meslek odalarının bir arada bu çalışmayı yürütmesi, denetimleri çok iyi sağlaması gerekiyor. Biz bunun için üniversite olarak yerel yönetimlere destek vermeye hazırız."

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan da depremle ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.