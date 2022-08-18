Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir pazar yerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan pazar esnafı F.B., Ü.K. ve A.E. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine F.B. aracından çıkarttığı silahla tartıştığı 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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