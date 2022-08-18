Son dakika haber... Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı

18.08.2022 21:56

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir pazar yerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan pazar esnafı F.B., Ü.K. ve A.E. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine F.B. aracından çıkarttığı silahla tartıştığı 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından aracıyla kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(Halil Ulubey - İHA)

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Pazar yerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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