- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane - Son Dakika

- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane

18.11.2020 15:27

- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane Sigara içen de oldu, maskesiz satış yapan da Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarında polis ekiplerinin denetimlerine rağmen birçok pazarcının yasağı delmesi dikkat çekti.

- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane

Sigara içen de oldu, maskesiz satış yapan da

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarında polis ekiplerinin denetimlerine rağmen birçok pazarcının yasağı delmesi dikkat çekti. Vatandaşlar bölgede görevli polisler uyarmayınca maske kuralına uymayan esnafa tepki gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Konulan kurallar ve getirilen kısıtlamalar ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılırken, yapılan denetimler de Korona virüsten korunmanın altın kuralları olan maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılıyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarında ise bazı pazar esnafının maske kuralına uymadığı gözlemlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pazarları sık sık denetlerken, vatandaşlar da esnafların kurallara uymadığından dert yandı. Kimi esnaflar da pazarların çok kalabalık olduğunu, hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlıklarının tehlikeye girdiğini belirterek önceki aylarda uygulanan tek ve çift numaralara göre tezgah açma uygulamasının geri getirilmesini istedi.

"Maskeleri biz taktırıyoruz"

Esnafların maske kurallarına dikkat etmediğini kaydeden bazı vatandaşlar, "Pazarcıların çoğunda maskeler olması gibi takılı değil, çenelerinin altında. Takmayanları da biz taktırıyoruz. Bir pazarcıyı eldiven kullanması yönünde rica da bulunduğumuz da 'git manavdan al' diyerek terslediler. Halkın yoğun olduğu yerlerden biri olan pazarlarda herkes virüs önlemleri konusunda çok dikkatli davranmalı" ifadelerini kullandılar.

"Para kazanalım derken sağlığımızdan olacağız"

Pazarcılardan Zakir Yılmaz, sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade ederek, "Bir dönem esnafa kura çektirdiler. Pazar yerlerinin bazılarını birleştirdiler. Bu sefer daha çok yoğunluk olmaya başladı. Bizler esnaflar olarak eski pazarlarımızı geri istiyoruz. Tek çift numaralara göre bir hafta bir pazarcı diğer hafta diğeri açsın. Sosyal mesafe konusunda bu şekilde daha uygun olacağını düşünüyoruz. Biz hep iç içe yan yanayız. Örnek vermek gerekirse dün Salı pazarı ana baba günü gibi çok kalabalıktı. Hastalıkta artmış durumda. Para kazanalım derken sağlığımızdan olacağız" dedi.

- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane
- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane
- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane
- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane
- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane
- Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane

Koronavirüs, Efeler, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Pazar yerlerinde denetim bahane, kuralsızlık şahane - Son Dakika


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