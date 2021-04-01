Son dakika! Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam, gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam, gözaltına alındı
01.04.2021 15:43
Son dakika haberi... AYDIN'ın Söke ilçesinde semt pazarında bir elinde bastonla yürüyüp, diğer eliyle kadınları taciz eden 65 yaşındaki N.Y., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına aldı.
AYDIN'ın Söke ilçesinde semt pazarında bir elinde bastonla yürüyüp, diğer eliyle kadınları taciz eden 65 yaşındaki N.Y., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına aldı.
Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarında dün yaşanan taciz olayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir elinde baston olan bir kişi, pazara alışverişe gelen kadınları diğer eliyle dokunarak taciz etti. Tezgah başlarındaki kadınlara arkadan yaklaşan tacizcinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü kısa sürede çok sayıda tepki alırken, polis ekipleri de harete geçti. N.Y. olduğu belirlenen taciz şüphelisi bugün Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Son Dakika Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı