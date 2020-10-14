Son dakika haber... Pazarcı tezgâhında saklamış silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Pazarcı tezgâhında saklamış silahlar ele geçirildi
14.10.2020 15:46
Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de bir ihbar üzerine pazarcı tezgahında arama yapan polis ekipleri, 2 tabanca, fişekler ve araç içinde döner bıçağı ele geçirdiYıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan ihbarla Şarkiye mahallesindeki bir pazarcı tezgahında arama yaptı.
Eskişehir'de bir ihbar üzerine pazarcı tezgahında arama yapan polis ekipleri, 2 tabanca, fişekler ve araç içinde döner bıçağı ele geçirdi
Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan ihbarla Şarkiye mahallesindeki bir pazarcı tezgahında arama yaptı. Aramada, tezgahta saklanmış olan 2 adet silah ve içerisinde bulunan 10 adet fişek ile araç içerisinde bulunan döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.D.'nin, bulunanların kendisine ait olduğunu itiraf ettiği, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR
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