Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı - Son Dakika
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Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

11.03.2022 19:14

Son dakika haberler... Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştıMANİSA Tüm yurtta olduğu gibi hava sıcaklıklarının düştüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı çareyi yaktıkları ateşlerde ısınmakta buldu.

Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

MANİSA Tüm yurtta olduğu gibi hava sıcaklıklarının düştüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı çareyi yaktıkları ateşlerde ısınmakta buldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde her hafta cuma günü Soğuksu Mahallesi Ahmet Işık Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında tezgah açan pazarcı esnafı aşırı soğuklar karşısında teneke içinde yaktıkları tahta parçalarının ateşiyle ısınmaya çalıştı. Yaktıkları ateşin başında müşteri bekleyen pazarcı esnafı hem soğuklardan hem de fiyatlardan dert yandı. Kendi ürettiği ürünleri 50 yıldır pazarlarda sattığını kaydeden 70 yaşındaki Armağan Tarım isimli kadın esnaf, "Soğuğa bakın, para kazanması kolay değil hiç kolay değil. Her şeyin fiyatı arttı bizim malların fiyatı artmadı. İneği sağıyoruz, ineğin karnına geri katıyoruz, inek geri ödemiyor." derken, bir diğer pazarcı esnafı Özcan Mama, "Kar da olsa, kış da olsa işimizin başındayız, çalışmaya mecburuz" dedi.

Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı
Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı
Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

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Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor Alaşehir'in yeni terminal binasındaki dükkanlar için ihaleye çıkılıyor Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı Pazarcılar, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

Alaşehir, Manisa, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Pazarcılar yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı - Son Dakika


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