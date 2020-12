Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 gün süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Tekin, yaşadığı halsizlik ve eklem ağrıları sonrası gittiği Pazaryeri Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından 77 yaşındaki annesi Hilmiye Tekin ile evinde karantinaya alındı.

Sürecin ardından belediyedeki görevine dönen Tekin, ilçe halkına yaşadıkları zorlukları anlatarak uyarılarda bulunuyor.

Tedavi süreci hakkında AA muhabirine bilgi veren Tekin, zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Belediye olarak ilk günden bu yana ilçede salgınla mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını, onca tedbire rağmen hastalığa yakalandığını belirten Tekin, "Çok şiddetli sırt, kas ve bel ağrılarım vardı. Aynı zamanda tat ve koku alamaz olmuştum. Aynı belirtiler annemde de başlayınca hastaneye gidip test yaptırdık. Testlerimizin pozitif çıkmasının ardından evimizde karantina sürecine başladık." dedi.

Tekin, tedbirlere uyulması konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Eğer kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün. Ben dezenfektan ve kolonya ile her türlü tedbirimi aldığım halde yakalandım. Virüsün nereden bulaşacağını bilemiyor insan. Mümkün olduğunca evden dışarı çıkmayın, maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edin. Devlet her zaman vatandaşının yanında, her türlü imkan var, yeter ki vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın, kendisini korusun."

Sağlık sisteminin sorunsuz çalıştığını, ekiplerin gece-gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Tekin, "Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, onların eksiklikliğini göstermesin." diye konuştu.