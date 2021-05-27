Son dakika haber... Pazaryeri'ne dev yatırım - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesinin ilçenin vizyonunu değiştireceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığını Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tip Proje'si kapsamında Pazaryeri'nde 3 katlı bin 300 metrekare alana sahip bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İçinde 0-3 yaş çocuk kreşi, oyun salonları, EBA için tamam donanımlı bilgisayarların ve konferans salonunun yapılacağı binanın hazırlanan taslak proje toplantımızı gerçekleştirdi. Bakanlık yetkileri ve Kültür Turizm il Müdürü Serkan Bircan, ilçede Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hazırlanan taslak proje hakkında slayt gösterisi şeklinde bilgi verdi. İlçeleri için güzel ve yerinde bir yatırım olacağını anlatan Başkan Tekin, bu proje içinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese ilçeleri adına teşekkür etti. - BİLECİK