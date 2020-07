Son dakika haber... Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için çevriliyor - Son Dakika

Pedallar 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için çevriliyor

Çankırı'dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletliler Kırıkkale'de

Şehit mezarlarından alınan toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracaklar

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen;

"Bisiklet üzerinde 430 kilometre yol kat etmiş olacağız"

"Tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz"

KIRIKKALE - Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 7 sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen hemşehrilerinin mezarlarından aldıkları toprakları Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere pedal çeviriyor.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları tarafından hazırlanan ve Çankırı Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Gaziler ve Şahit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesince desteklenen etkinlikte bisiklet kulübü üyeleri 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve Çankırı'da bulunan 7 şehidin kabirlerini ziyaret ederek toprak aldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü öncesinde yola çıkan sporcular, aldıkları toprakları Niğde'de bulunan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıktı. Sporcular, Kırıkkale'deki şehitliği de ziyaret ederek Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezine darbeciler tarafından düzenlenen hain hava saldırısı sonucu doğum gününde şehit edilen Özel Harekat Polisi Hakan Yorulmaz'ın mezarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Burada oğlunun mezarı başında bulunan İsmail Yorulmaz ise sporcular ile sohbet ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Çankırı'dan yola çıkan 2'si kadın 7 sporcu toplamda 430 kilometre mesafe kat edecek.

"Bisiklet üzerinde 430 kilometre yol kat etmiş olacağız"

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Engin Çimen, 430 kilometre yol kat edeceklerini ifade ederek 7 Çankırılı şehidin kabrinden aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaştırmak üzere yola çıktıklarını söyledi. Arkadaşlarıyla Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir güzergahlarındaki şehitliklere de ziyaret edeceklerini belirten Çimen, şunları kaydetti:

"Bu yolculuğumuz esnasında da geçtiğimiz illerin şehitliklerine uğrayarak oradaki şehitlerimizi de yad ederek onlara dua ederek o şekilde geçiyoruz. Toplamda 430 kilometre bir yol kat etmiş olacağız bisiklet üzerinde. Daha önceki yıllarda bu şekilde bir program gerçekleştiremedik ama bu sene nasip oldu. Bu da bize nasip oldu. İnşallah bu Türkiye için bir örnek olur. Bunu tüm illere yayabiliriz. Bu şekilde daha güzel daha anlamlı olur."

"Tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz"

Başkan Çimen, "Türkiye'nin nasıl birlik ve beraber olduğunu, nasıl o 15 Temmuz'da o hain darbe girişiminde şehitlerimiz nasıl göğüslerini siper ettiyse biz de onlara bir vefa göstergesi olarak onlara bu minnettarlığımızı göstermiş oluruz. Şu an 7 sporcumuz var toplamda 11 kişiyiz. Aracımız, kameramanımız bu yol boyunca bizi takip ediyor. Biz bunu Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Türkiye genelinde böyle bir şey olursa çok daha güzel çok daha anlamlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Bisikleti teşvik etmek istiyoruz"

Bisikletin ulaşım aracı olarak görülmesini göstermek amacıyla çabaladıklarını da dile getiren Engin Çimen, "Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Bisikletle her yere gidilebilir. Her yeri kat edebilirsin. Bu pandemi sürecinde özellikle insanlar anladı ki toplu taşımanın araçların nasıl çevremize zarar verdiğini nasıl hayatı olumsuz etkilediğini nasıl iç içe yaşamanın zor olduğunu bize gösterdi. Bisiklet bizim için bir ulaşım aracı. Bisiklete bindiğimizde hem doğayı izliyorsunuz, hem gittiğiniz güzergahı yaşayarak gidiyorsunuz, hem sağlığınızı koruyorsunuz. Her anlamda bisikleti Türkiye'nin de fark edip bisikletlenmesini bir nevi teşvik edebilirsek bizi çok mutlu edecek" şeklinde konuştu.