Son dakika haber: Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını,...
Son dakika haberi: Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz.
Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 11:39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Pekcan: 'Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını,... - Son Dakika Ekonomi
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