TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Toplantı salonundan görüntü
Toplantıya katılanlardan görüntüler 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (8)
Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"
Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"
- Kaynak: AA
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