TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Toplantı salonundan görüntü

Toplantıya katılanlardan görüntüler 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (8)

Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

Pekcan: "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz"