Son dakika haber! Pekcan: "(Türkiye-İspanya ticaret hacmi) 20 milyar dolara çıkarmak için iş insanlarını desteklemeye... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye- İspanya ticaret hacmi 12,6 milyar dolar ama bunu yeterli görmüyoruz. Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde 20 milyar dolara çıkarmak için iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda gerçekleştirilen Türkiye-İspanya Sanal İş Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, bugün JETCO mekanizmasının ilk toplantısını sabah gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Pandemi nedeniyle zor günlerden geçildiğini ifade eden Pekcan, pandemi sürecinde sağlık kadar ekonomik hayatın, üretim süreçlerinin, ticaretin etkilendiğini dile getirdi.

Bakan Pekcan, normale dönüş ile beraber artık yeniden ivmelenme, toparlanma döneminin yaşandığını aktararak, bu süreçte, JETCO toplantısının, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesine, geliştirilmesine vesile olacağını söyledi.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera'ya teşekkürlerini ileten Pekcan, son 3 ayda 3 kez görüştüklerini, karışılıklı verimli, olumlu destekleri paylaştıklarını bildirdi.

Pekcan, 27 Temmuz Pazartesi günü, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzales Laya'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, üst düzeydeki ikili iş birliğinin iki ülkenin birbirine verdiği önemi, ekonomik ve ticari hayatının desteklenmesi yönündeki kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

Bugün I. Dönem JETCO Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını anımsatan Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok teknik konu üzerinde görüşmelerimiz oldu. Ticari konuların yanında, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri, 3. ülkelerde iş birliği, karşılıklı yatırımların teşviki, sanayi ve teknoloji alanında iş birliği, kültür ve turizme dayalı ekonomik konular, tarım ve eğitim gibi başlıklarda iş birliği hususlarını konuştuk. Mutabakat Zaptına, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik son derece somut ve yapıcı maddeleri dahil ettik. İki ülkenin ticaret hacmi 12,6 milyar dolar ama bunu yeterli görmüyoruz. Ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde 20 milyar dolara çıkarmak için iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz. Otomotivden demir-çelik ürünlerine, elektronikten mobilyaya, tekstilden gıda ürünlerine, çok farklı alanlarda Türk ve İspanyol firmalar arasında önemli iş birlikleri var ve daha da potansiyel bulunmaktadır."

Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmaları

Pekcan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin, Türkiye ile AB'nin entegrasyonunu derinleştirdiğini belirterek, "Ancak, 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin iki ülkenin iş dünyasının taleplerini yerine getirmemektedir. Özellikle dijital ekonomi, e-ticaret, hizmetler, tarım ve kamu alımları 1996'da imzaladığımız Gümrük Birliği anlaşmasında bulunmamaktadır. Bunların da dahil olacağı Gümrük Birliği'nin güncellemesi çalışmalarının 2020'nin içinde başlanılarak, hatta bitirilmesini öngörüyoruz. Ben Sayın Bakandan bu konuda verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin 2003'ten bugüne, son 18 yıllık dönemde 220 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım aldığını vurgulayan Bakan Pekcan, küresel ekonomide korumacı tedbirlere rağmen Türkiye'nin 2019'da 8,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldığını söyledi.

İspanyol firmalara İhtisas Serbest Bölgeleri'nde ortak yatırım daveti

Pekcan, Türkiye'de yaklaşık 10 milyar dolarlık İspanyol yatırımının bulunduğunu anlatarak, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi için ciddi çabalarımız var. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde son iki yılda 27 basamak yükselerek 33'üncü sıraya geldik. Hedefimiz bunu daha da yukarılara taşımak." dedi.

Türkiye'nin teknoloji odaklı, katma değerli ürün üretim ve ihracatını teşvik etmek için İhtisas Serbest Bölgeleri projelerinin geliştirildiğini ifade eden Pekcan, "Burada da Türk ve İspanyol firmaları ortak yatırımlar yapabilir. İspanyol firmalarını yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürün üretmeye, Ar-Ge ve tasarım dayalı ortak yatırımlara davet ediyoruz. Bunlarla ilgili ciddi teşviklerimiz var." diye konuştu.

Pekcan, Türk müteahhitlerinin rekabetçi ve küresel çapta iyi bir konumlarının bulunduğunu anlatarak, Eximbank ve ihracat destek mekanizmalarını ortak anlaşmalarla 3. ülkelerde ortak proje geliştirilmesi için desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

JETCO toplantısında ve İş Forumu'nda önemli bir başlığı teşkil eden kadın girişimciliği konusuna iki ülkenin bakanları olarak çok önem verdiklerini aktaran Pekcan, kadın girişimcilerin uluslararası ticarette ve dünya ekonomisinde daha fazla ve etkin yer alması için de yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini, bu toplantılara devam edeceklerini söyledi.

Pekcan, JETCO mekanizmasının ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gözden geçirilmesine fırsat tanıdığını belirterek, bugün imzalanan Mutabakat Zaptı'nın iki ülkenin de takipçisi olacağını kaydetti.