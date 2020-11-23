Son dakika haber... Pekcan: "Türkiye küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir" - Son Dakika

Son dakika haber... Pekcan: "Türkiye küresel yatırımlar ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirme potansiyeline sahiptir"
23.11.2020 13:15
Son dakika haberler... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantıya katılanlar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve salondakileri selamlaması AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda,...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Toplantıya katılanlar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve salondakileri selamlaması
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın konuşması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (1)
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