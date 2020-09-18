Son dakika haber... Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Son dakika haber... Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Operasyon, Eylül, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 07:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika

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