Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

05.07.2022 13:16
Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Son dakika haberleri: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın naaşı Kocaeli'ye getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın naaşı Kocaeli'ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi, yakınları ve Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile diğer askeri ve mülki erkan karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, uçaktan tören mangasınca alınarak Düzce Belediyesine ait cenaze nakil aracına omuzlarda taşındı.

Şehit Bal'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Düzce'ye götürüldü.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika

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