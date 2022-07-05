Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi, yakınları ve Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik , Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile diğer askeri ve mülki erkan karşıladı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika

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