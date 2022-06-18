Son dakika haberi... 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18.06.2022 11:10

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu'na ait görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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