Düzceli şehidin baba ocağında yas - Son Dakika
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Düzceli şehidin baba ocağında yas

04.07.2022 13:58

Düzceli şehidin baba ocağında yasKilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın Düzce'deki baba evinde yas var. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü.

Düzceli şehidin baba ocağında yas

DÜZCE Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın Düzce'deki baba evinde yas var.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü. Aileye acı haberi, Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ulaştırdı. Şehidin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyündeki baba evinde yas hakim. Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu haberini alan vatandaşlar, şehidin evine taziye ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda sağlık ekipleri de şehidin evinde hazır bekletiliyor.

1 ay önce izne gelmiş

Serhat Bal'ın, yaklaşık 1 ay önce Şırnak'ta görev yaptığı sırada Düzce'deki baba ocağına geldiği, aile bireyleriyle hasret giderdiği, daha sonra Pençe-Kilit Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzceli şehidin baba ocağında yas - Son Dakika

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