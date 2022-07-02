Açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı 'nın şehit olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Hüseyin Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika

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