Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ile 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ve 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika