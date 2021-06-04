SİVAS 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN MİNİK GÜRSEL AĞIR YARALANDI - Son Dakika

SİVAS'ta 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Gürsel Polat (3), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi 44'üncü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan Şeyma ve Tayfun Polat çiftinin tek çocuğu Gürsel Polat, evde kimsenin olmadığı bir sırada pencereye çıktı. Pencereden sarkan Polat, daha sonra beton zemine düştü. Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Gürsel, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında çocuğun babasının işte, annesinin ise markette olduğu belirlendi.