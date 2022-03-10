Son dakika haber! Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşerek ölen kadını ittiği iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ş.T. ile taraf avukatları katıldı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ş.T. savunmasında, maktul Ş.A.A'nın düşmanı olmadığını öne sürerek, "Neden böyle bir şey yapayım? Kendisine uyuşturucu vermedim. 2 kız çocuk babasıyım. Allah korkum var. Böyle bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki avukatı ise maktulün düşme şekli, intihar etmek için hiçbir nedeninin olmaması, düşme anında camdaki silueti kameraya yansıyan sanığın olayın ardından maktulün telefonunu alıp kaçması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.T'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta, 12 Eylül 2021'de, 34 yaşındaki Ş.A.A'nın evin 2. kat penceresinden düşerek yaralanmasıyla ilgili görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden, kadının aşağı itildiğini belirlemişti.

Olayın şüphelisi Ş.T. (39), polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın, olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.