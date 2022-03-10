Son dakika haber! Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis

10.03.2022 16:48
Son dakika haber! Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşerek ölen kadını ittiği iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattaki evin penceresinden düşerek ölen kadını ittiği iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ş.T. ile taraf avukatları katıldı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ş.T. savunmasında, maktul Ş.A.A'nın düşmanı olmadığını öne sürerek, "Neden böyle bir şey yapayım? Kendisine uyuşturucu vermedim. 2 kız çocuk babasıyım. Allah korkum var. Böyle bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki avukatı ise maktulün düşme şekli, intihar etmek için hiçbir nedeninin olmaması, düşme anında camdaki silueti kameraya yansıyan sanığın olayın ardından maktulün telefonunu alıp kaçması nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.T'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'ta, 12 Eylül 2021'de, 34 yaşındaki Ş.A.A'nın evin 2. kat penceresinden düşerek yaralanmasıyla ilgili görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden, kadının aşağı itildiğini belirlemişti.

Olayın şüphelisi Ş.T. (39), polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın, olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Pencereden düşen kadını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement