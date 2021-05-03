Pendik marinada lüks teknede yangın - Son Dakika

Pendik marinada lüks teknede yangın
03.05.2021 16:17
PENDİK Marina'ya bakım için getirilen 25 metre uzunluğundaki lüks teknede yangın çıktı.
PENDİK Marina
'ya bakım için getirilen 25 metre uzunluğundaki lüks teknede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Yangın, saat 15.30 sıralarında Pendik Marina'da bulunan bir teknede çıktı. Marinaya bakım için getirilen 25 metrelik lüks tekne çekek alanına çıkarıldı. Bakımına başlanan teknede bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, teknenin iç kısmında çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
- İstanbul
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