Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi - Son Dakika
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Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi

13.10.2022 14:46

"Nisa Mihriban" olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden vicdansız anne Ebru S. "terk" suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Duruşmada savunma yapan Ebru S, "30 Eylül'de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım." dedi.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk eden 20 yaşındaki anne Ebru S.'nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"EBRAR ÖLDÜ, CENAZESİNE KATILDIM"

Duruşmada savunma yapan anne Ebru S., "30 Eylül'de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım. Ben zaten onu bıraktıktan sonra Ebrar'ın yanında olmaya çalıştım" dedi

"BEBEĞİNİ BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞ"

Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" diye konuştu.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme Ebru S. hakkında 'Terk' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Ebru S.'nin sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR (1)
  • Catoo Cett: Anlamadım nasıl bırakmak zorunda kaldı bunun avukatı nasıl savunuyor ya yapmicaksin kardeşim o zaman kardeşim bunun bi açıklaması mi var idam verin Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Pendik, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi - Son Dakika
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